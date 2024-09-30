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Кожевников о «Металлурге»: «Какой кризис? Это пустое. Надеюсь, что Разин все еще на Земле, а не на другой планете. Звягину в Омске не хватает его чудачеств, может»

Действующий обладатель Кубка Гагарина идет вне зоны плей-офф на Востоке с 6 очками в 10 играх.  – Кризис не только в Омске, но и в «Магнитке».

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