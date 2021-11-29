Суть Событий

57 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Пенеров
    Зачем стрелять? Просто ввести в УК вид наказания "КАТОРОЖНЫЕ РАБОТЫ" и напрявлять каторжников на работу санитарами в ...Минздрав предлага...
  • Александр Лагуткин
    Нам это сборище дебилов не указ!Американские сена...
  • Вячеслав Даньшин
    Ну вот и надо дать в руки этому дебилу-депутату автомат и пусть выходит на улицы города и начинает стрелять.Минздрав предлага...

СК Беларуси предложил заочно выносить приговоры уехавшим из страны обвиняемым

СК Беларуси предложил заочно выносить приговоры уехавшим из страны обвиняемым

Следственный Комитет Беларуси предложил заочно выносить приговоры обвиняемым, уехавшим из страны. Инициативу, которую уже поддержали в Верховном суде и Генпрокуратуре, планируется рассмотреть на ближайшем заседании Совета Безопасности республики.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх