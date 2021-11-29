СК Беларуси предложил заочно выносить приговоры уехавшим из страны обвиняемым

Следственный Комитет Беларуси предложил заочно выносить приговоры обвиняемым, уехавшим из страны. Инициативу, которую уже поддержали в Верховном суде и Генпрокуратуре, планируется рассмотреть на ближайшем заседании Совета Безопасности республики.