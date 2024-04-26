Главная тайна аварии на ЧАЭС: персонал не успел заглушить реактор вовремя

«Причина всей аварии – в программе испытаний. Уже через много лет после аварии, где-то в 2000 году, я наложил программу испытаний на очевидную версию причин аварии и увидел, что если выполнять программу испытаний буквально, от первого до последнего пункта, то аварии избежать невозможно….
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