Лукашенко рассчитывает преодолеть временные ограничения в отношениях с Эстонией

Политика как она есть

Белоруссия была и остается сторонницей решения проблем путем диалога и сотрудничества. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в поздравлении народу Эстонии с Днем независимости, отметив, что Минск придает большое значение сохранению отношений с Таллином.