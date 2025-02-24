Лукашенко рассчитывает преодолеть временные ограничения в отношениях с Эстонией

Белоруссия была и остается сторонницей решения проблем путем диалога и сотрудничества. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в поздравлении народу Эстонии с Днем независимости, отметив, что Минск придает большое значение сохранению отношений с Таллином.
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