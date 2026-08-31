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УтроNews

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Экспорт российской пшеницы в сентябре упал до минимума с 2010 года

Экспорт российской пшеницы в сентябре упал до минимума с 2010 года

Сокращение поставок связано с выводом из строя терминалов в портах Чёрного и Азовского морей. В начале августа зерно отгружалось только из восьми портов против 29 годом ранее.

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