Тренер «Оренбурга» прокомментировал инцидент с Велдином Ходжой в Кубке России

Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Ильдар Ахметзянов в эфире канала «Матч ТВ» прокомментировал поведение футболиста казанского «Рубина» Велдина Ходжи во время серии пенальти в матче Кубка России.
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