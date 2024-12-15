Паника в НАТО: юристы альянса признали право России нанести удар по базам в Европе

АндрейБорков

Процесс пошел! Теперь уже гей-ро-пейские геи пришли к выводу, что охерачивание их дело законное и обоснованное! То есть они сами признают, что если Россия применит по ним любое оружие, включая ядерное, то это будет не АГРЕССИЯ, это будет ЗАЩИТА и это будет ЗАКОННО и ОБОСНОВАНО. Как говорил товарищ Бендер (Остап-Сулейман-Мария-Берта-Бендер-Бей) он же сын турецко-подданного - ЛЕД ТРОНУЛСЯ! Теперь надо просо копить факты применения Западного оружия по территориям РФ, естественно нейтрализуя, сбивая и уводя ракеты от целей. После накопления некоторого количества этих фактов будет поставлен ребром вопрос в СБ ООН, опубликованы необходимые сведения и доказательства для глобального Востока и глобального Юга, а после будет охерачена Гей-Ро-па, при чем по "самые помидоры" охерачена. То, что считается многими блогерами НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬЮ РФ и лично Путина, это выжидание наиболее удобного момента, что бы ЗАХЕРАЧИТЬ так, что мало не покажется ни кому. Все это не быстро, очень не быстро. Быстро даже кошки не родятся.