Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 707 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Опять будет очередная " красная линия", так похожая на "последнее 286-е китайское предупреждение" ?Паника в НАТО: юр...
  • АндрейБорков
    Кто бы этого профессора в той же Финляндии или в ЕС послушал. Все слушают дипломата-гинеколога! Это для Гей-Ро-пы нор...«Стерва». Фон дер...
  • АндрейБорков
    Процесс пошел! Теперь уже гей-ро-пейские геи пришли к выводу, что охерачивание их дело законное и обоснованное! То ес...Паника в НАТО: юр...

Паника в НАТО: юристы альянса признали право России нанести удар по базам в Европе

Паника в НАТО: юристы альянса признали право России нанести удар по базам в Европе

СЛОВА ПУТИНА СЛУШАЮТ СО СТРАХОМ В сентябре, во время выступления на сессии ВЭФ во Владивостоке Владимир Путин впервые прямо заявил: дальнобойные ракеты Запада, от ATACMS до Storm Shadow, не могут наводить на Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ХА
Харченко Александр
Один раз въехать по Жешув, и все прекратится
Ответить
12 час.
АндрейБорков
Процесс пошел! Теперь уже гей-ро-пейские геи пришли к выводу, что охерачивание их дело законное и обоснованное! То есть они сами признают, что если Россия применит по ним любое оружие, включая ядерное, то это будет не АГРЕССИЯ, это будет ЗАЩИТА и это будет ЗАКОННО и ОБОСНОВАНО. Как говорил товарищ Бендер (Остап-Сулейман-Мария-Берта-Бендер-Бей) он же сын турецко-подданного - ЛЕД ТРОНУЛСЯ! Теперь надо просо копить факты применения Западного оружия по территориям РФ, естественно нейтрализуя, сбивая и уводя ракеты от целей. После накопления некоторого количества этих фактов будет поставлен ребром вопрос в СБ ООН, опубликованы необходимые сведения и доказательства для глобального Востока  и глобального Юга, а после будет охерачена Гей-Ро-па, при чем по &quot;самые помидоры&quot; охерачена. То, что считается многими блогерами НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬЮ РФ и лично Путина, это выжидание наиболее удобного момента, что бы ЗАХЕРАЧИТЬ так, что мало не покажется ни кому. Все это не быстро, очень не быстро. Быстро даже кошки не родятся.
Ответить
3 час.
Константин Самарин
Опять будет очередная &quot; красная линия&quot;, так похожая на &quot;последнее 286-е китайское предупреждение&quot; ?
Ответить
48 мин.

Картина дня

наверх