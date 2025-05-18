Из боевого опыта СВО – версия Южный Вьетнам

Девять дней одного года Когда-то Сайгон считался столицей проамериканского режима — полуколониального Юга, но противостояние с ним на социалистическом Севере — в ДРВ, демократической республике Вьетнам, даже не рассматривали как гражданскую войну.
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