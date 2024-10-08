Daily Beast: при дворе Карла III из-за его болезни уже задумываются о смене власти

Проблемы со здоровьем короля Великобритании Карла III заставили членов королевской семьи и их слуг задуматься о том, как будет выглядеть смена правления, и что они хотят сделать до того, как это произойдёт.
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