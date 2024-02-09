Подоляк: от Сырского ждут аудита 1 млн мобилизованных украинцев

Global Look Press/Keystone Press Agency Новый главком ВСУ Александр Сырский должен провести аудит порядка одного миллиона мобилизованных, а также определить, сколько еще украинцев надо привлечь на службу, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
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