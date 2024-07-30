Джака о переходе в «Байер» из «Арсенала»: «Это был не шаг назад, а скорее 2 вперед. После общения с тренером появилось ощущение, что здесь будет что-то особенное»

31-летний полузащитник перешел из АПЛ в клуб Бундеслиги прошлым летом за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне команда под руководством Хаби Алонсо оформила первый в истории «Байера» золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Германии.