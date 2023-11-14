Новые льготы для мигрантов: теперь дешевле и быстрее

Данное предложение предполагает установление единой стоимости в 1 тыс. рублей для иностранцев по сдаче экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства, которые являются обязательными дисциплинами для получения разрешения на временное проживание или работу.
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