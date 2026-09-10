Квартиры у моря стали ловушкой: Почему Киркоров и Гришаева избавляются от зарубежной недвижимости

Квартиры у моря когда-то казались гражданам России выгодной покупкой, но теперь зарубежная недвижимость превращается в ловушку.
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