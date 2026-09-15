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FiNE NEWS

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Дмитриев оценил отмену визита Мерца в Нью-Йорк

Дмитриев оценил отмену визита Мерца в Нью-Йорк

Дмитриев прокомментировал отмену визита канцлера Германии Фридриха Мерца в Нью-Йорк. Подробности высказывания опубликованы в РИА Новости.

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