Захарова: сотрудники зарубежных редакций RT — граждане стран, где вещает канал

Представитель МИД РФ поздравила телеканал со стартом эфиров на сербском языке Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила главную особенность работы зарубежных редакций RT, отметив, что их сотрудники — граждане тех стран, где канал вещает.