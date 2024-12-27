НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Сейчас исуд несуд!Молдавия может об...
  • Eduard
    Да плевать,платить надо!Молдавия может об...
  • Ed
    Герои расцвета Грузии, как великой кинодержавы. Непостижимый и неповторимый момент прошлого ...огорчен, уходят гигант...Умер режиссер сер...

Захарова: сотрудники зарубежных редакций RT — граждане стран, где вещает канал

Захарова: сотрудники зарубежных редакций RT — граждане стран, где вещает канал

Представитель МИД РФ поздравила телеканал со стартом эфиров на сербском языке Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила главную особенность работы зарубежных редакций RT, отметив, что их сотрудники — граждане тех стран, где канал вещает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх