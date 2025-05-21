Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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CNN: Израиль готовится нанести удар по территории Ирана

CNN: Израиль готовится нанести удар по территории Ирана

Израильские власти рассматривают возможность нанесения удара по территории Ирана. Как стало известно телеканалу CNN, Соединенные Штаты располагают разведывательными данными, свидетельствующими о такой готовности.

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