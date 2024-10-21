Манолас стал нападающим в клубе, где начинал карьеру, и забил 5 голов за 34 минуты

Бывший защитник «Ромы», «Наполи» и сборной Греции Костас Манолас перешел в клуб «Паннаксиакос», где начинал карьеру, и в первой же игре забил 5 мячей.
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