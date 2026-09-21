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Стали известны предварительные итоги выборов депутатов в АКЗС

Стали известны предварительные итоги выборов депутатов в АКЗС

Промежуточными результатами поделились в Крайизбиркоме Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова представила журналистам результаты прошедших выборов депутатов Государственной Думы, регионального парламента (АКЗС) и органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба организации.

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