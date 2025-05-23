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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби о вылете Канады с ЧМ-2025 после поражения от Дании: «Я разочарован. Мы становились лучше по ходу турнира. Была довольно сложная обстановка, играли против хозяев»

Канадцы впервые с 2014 года не сумели выйти в полуфинал чемпионата мира по хоккею. Дания, принимающая турнир вместе со Швецией, впервые в истории достигла этой стадии плей-офф.

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