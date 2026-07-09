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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Дибартоломео останется в «Маккаби Тель-Авив» на 10-й и 11-й сезоны

« Маккаби Тель-Авив » официально сообщил о продлении Джона  Дибартоломео . 35-летний защитник (183 см) останется в клубе до 2028 года.

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