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Аргументы недели

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Собянин в шутку предложил каждый год переносить Москву в другой регион

Собянин в шутку предложил каждый год переносить Москву в другой регион

По его словам, это позволило бы «всем почувствовать себя столицей» и лучше узнать страну. «А что, если каждый год переносить столицу в новый город? Сегодня Москва, завтра Казань, послезавтра Новосибирск.

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