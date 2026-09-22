Собянин в шутку предложил каждый год переносить Москву в другой регион

По его словам, это позволило бы «всем почувствовать себя столицей» и лучше узнать страну. «А что, если каждый год переносить столицу в новый город? Сегодня Москва, завтра Казань, послезавтра Новосибирск.
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