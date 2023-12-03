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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тамбиев об 1:3 от Минска: «Мы не были остры, много брака в передачах. С одним голом сложно выигрывать»

– Волнообразная игра. Мы сегодня не были так остры, очень много брака в передачах. Моменты были, но их надо уметь реализовывать.

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