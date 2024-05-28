Французский разработчик представил макет подлодки SMX 31

Французский концерн Naval Group представил макет 1:50 разрабатываемой им субмарины SMX 31. В рамках этого проекта планируется создать цифровой корабль на электрическом ходу, в котором будет объединен ряд особенно инновационных технологий.
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