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Французский разработчик представил макет подлодки SMX 31

Французский разработчик представил макет подлодки SMX 31

Французский концерн Naval Group представил макет 1:50 разрабатываемой им субмарины SMX 31. В рамках этого проекта планируется создать цифровой корабль на электрическом ходу, в котором будет объединен ряд особенно инновационных технологий.

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