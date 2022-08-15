В Госдуме РФ предложили демонтировать 70% дорожных камер

В Государственной Думе Российской Федерации предложили демонтировать 70% дорожных камер. Об этом в своем telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщают "Ведомости".
В Государственной Думе Российской Федерации предложили демонтировать 70% дорожных камер. Об этом в своем telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщают "Ведомости".
Свежие комментарии