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В Госдуме РФ предложили демонтировать 70% дорожных камер

В Госдуме РФ предложили демонтировать 70% дорожных камер

В Государственной Думе Российской Федерации предложили демонтировать 70% дорожных камер. Об этом в своем telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщают "Ведомости".

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