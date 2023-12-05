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СССР-Россия

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Машков вместо Калягина: национализация российского театра?

Машков вместо Калягина: национализация российского театра?

Хорошая новость: Машков сменил Калягина на посту СТД, который был оккупирован либеральными режиссёрками.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Что не отдано врагам в России хотелось бы узнать? И где предел беспомощности власти?
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7 час.
Александр Салтановский
Надеюсь, Машков, который одним из первых среди творческих деятелей, выступил за СВО, что-то поменяет в этом гадюшнике. Я бы даже сказал - жабо гадючнике (не моё, автор Иван Трушкин, &quot;Место встречи&quot;)!
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6 час.

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