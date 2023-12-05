Машков вместо Калягина: национализация российского театра?

Что не отдано врагам в России хотелось бы узнать? И где предел беспомощности власти?

Александр Салтановский

Надеюсь, Машков, который одним из первых среди творческих деятелей, выступил за СВО, что-то поменяет в этом гадюшнике. Я бы даже сказал - жабо гадючнике (не моё, автор Иван Трушкин, "Место встречи")!