Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    А почему МОК в Узбекистан WADA во главе с Томасом Бахом не послала?И почему Россия и Белоруссия под своими флагами вы...В Узбекистане на ...
  • АНП
    Занимались бы лучше своими прямыми обязанностями тогда и пиарить бы не было нужды.Полицейские в Уль...
  • Иван Наблюдатель
    Ничё не понял."Куда столько?": ...

"Уже сорвался туда": шикарное место отдыха "раскрыли" рядом с Владивостоком

"Уже сорвался туда": шикарное место отдыха "раскрыли" рядом с Владивостоком

Жители Владивостока "раскрыли" шикарное место отдыха, которое находится совсем недалеко от города. Как отметили путешественники, красивейший пляж находится на острове Русском, а добраться до него можно буквально за 40 минут.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх