"Уже сорвался туда": шикарное место отдыха "раскрыли" рядом с Владивостоком

Жители Владивостока "раскрыли" шикарное место отдыха, которое находится совсем недалеко от города. Как отметили путешественники, красивейший пляж находится на острове Русском, а добраться до него можно буквально за 40 минут.
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