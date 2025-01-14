18 случаев, когда киноляпы в фильмах были у всех на виду, но заметили их только самые внимательные

Сделать всё без сучка и задоринки бывает ой как сложно, и киноиндустрия тут не исключение. Ведь в создании фильмов на разных этапах задействовано огромное количество людей, и хоть один из них да и ошибётся.
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