Pi Network падает более чем на 12% на фоне массовой разблокировки токенов

Токен Pi Network (PI) 14 июля обновил исторический минимум, опустившись до $0,0706. На следующий день последовал отскок более чем на 16%, однако восстановление быстро сошло на нет — за последующие сутки монета потеряла около 12%.
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