Вембаньяма повторил достижения Кириленко в НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма повторил достижения экс-игрока НБА Андрея Кириленко. «Сан-Антонио Спёрс» победил «Юта Джаз» в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 106:88.
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