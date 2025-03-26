Фонд "Защитники Отечества" продолжит популяризацию следж-хоккея

Фонд "Защитники Отечества", правительство РФ и паралимпийский комитет России по поручению президента РФ Владимира Путина продолжат популяризацию следж-хоккея среди ветеранов СВО, сообщает пресс-служба фонда.
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