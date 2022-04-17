Влахович забил 50-й гол в Серии А в 22 года. Лишь Пато сделал это раньше среди легионеров – в 21 год

Форвард «Ювентуса» Душан Влахович сравнял счет в матче чемпионата Италии с «Болоньей» (1:1). Серб забил 50-й гол в Серии А в возрасте 22 лет и 78 дней – это второй показатель в истории турнира среди легионеров.
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Симеоне иронично поаплодировал игрокам «Ман Сити» за затяжку времени. Он вышел на поле и получил карточку
- ФИА расследует «неприемлемое поведение» российского картингиста, который показал нацистское приветствие
Свежие комментарии