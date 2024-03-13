В Беларуси ветеранам ко Дню Победы выплатят повышенную матпомощь

В Беларуси в 2024 году выплатят повышенную материальную помощь ко Дню Победы. Наибольшие суммы получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также те, кто участвовал в боях против японской армии, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.