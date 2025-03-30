"Санкции останутся": Пора снять розовые очки. Депутат сказал прямо

АНГЕЛ АНГЕЛ

Простой народ в России в этом и не сомневался, а вот политики, чиновники, бизнесмены с олигархами и т.д. живут надеждами и желанием вернуть те времена когда они небыли сами под санкциями. Активы, недвижимость, счета в зарубежных банках, семьи там. Россия для них кормушка и не более...