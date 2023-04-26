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Детские имена, которые обладают сильной энергетикой и приносят счастье

Детские имена, которые обладают сильной энергетикой и приносят счастье

Многие родители долго ломают голову над тем, как назвать малыша. Конечно, все помнят про совет капитана Врунгеля о том, как вы яхту назовете, так она и поплывет фото: Getty ImagesНекоторые имена буквально переводятся как «удача» и «радость».

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