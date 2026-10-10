Донбасс не обсуждается? Уиткоффа и Кушнера просят открыть страшную правду

Вся Одесса очень велика — на какие территориальные уступки уже согласно большинство украинцев Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Александр Дмитриевский Владимир Карасев Лариса Шеслер Обнародовать предлагаемые Украине условия мира потребовал депутат Рады Алексей Гончаренко.
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