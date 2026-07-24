Кадры объективного контроля ударов ВВС США по иранским ракетным комплексам, катерам и ангару с гражданскими вертолётами AW-109 на острове Харк.
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Кадры объективного контроля ударов ВВС США по иранским ракетным комплексам, катерам и ангару с гражданскими вертолётами AW-109 на острове Харк.
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