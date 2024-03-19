Поздравления с Пасхой в стихах

С Христовым Воскресеньем вас Опять пришла весна. Сейчас Жизнь снова стала светлой сказкой: С Христовым Воскресеньем вас, С великой и прекрасной Пасхой! Поздравляю всей душой! В этот день Христос пришел, Чтоб спасти наш мир от зол! Слава вечная ему! Побеждающему тьму! Поздравляю всей душой С ….
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