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Де Дзерби об 1:1 с «МЮ»: «Я очень рад, потому что увидел правильный настрой и характер. У нас было много моментов в 1-м тайме. «Тоттенхэм» выиграет много матчей, если будет играть как сегодня»

Главный тренер «Тоттенхэма»  Роберто Де Дзерби подвел итоги игры с « Манчестер Юнайтед » в 6-м туре АПЛ (1:1).

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