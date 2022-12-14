10 креативных идей для спецпроектов на любой вкус и HR-бюджет

В период турбулентности сложнее привлекать внимание соискателей: старые инструменты не работают, новые пока не проверены или требуют серьёзных денежных вливаний, а подбор нельзя просто взять и поставить на паузу до лучших времён.
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