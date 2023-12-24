Зачем заливать яйцами куриную грудку

Приготовление куриных грудок не занимает много времени, зато результат всегда получается отменным. А если добавить к блюду хороший соус, блюдо перейдет в разряд ресторанных, попробуй! ИНГРЕДИЕНТЫ 2 куриных филе 3 яйца 1 ч.
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