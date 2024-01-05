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Этот таинственный мир

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Что случилось с химтрейлами?

Что случилось с химтрейлами?

Конспирологическая теория о химтрейлах (химиотрассах) гласит, что инверсионные белые следы, которые вы иногда видите в небе, формирующиеся за высоко летящими самолетами, на самом деле являются секретным планом властей, распыляющих какую-то гадость на население.

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