Что случилось с химтрейлами?

Конспирологическая теория о химтрейлах (химиотрассах) гласит, что инверсионные белые следы, которые вы иногда видите в небе, формирующиеся за высоко летящими самолетами, на самом деле являются секретным планом властей, распыляющих какую-то гадость на население.
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