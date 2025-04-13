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Царьград

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В Бурятии за сутки ликвидировано 9 лесных пожаров на 3 063 га

В Бурятии за сутки ликвидировано 9 лесных пожаров на 3 063 га

В Бурятии успешно потушено девять лесных пожаров на территории свыше 3 000 гектаров. В Еравнинском районе продолжают действовать возгорания, в связи с чем введён режим ЧС.

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