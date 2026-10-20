Сентябрь 1976 года оставил после себя множество ярких и драматичных кадров. В этой подборке собраны снимки, запечатлевшие события, которые и сегодня вызывают сильные эмоции.
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