Экс-полковник ВС Федеративной Республики Германия Вольфганг Рихтер поделился сведениями о том, что штурмы Вооружённых сил Российской Федерации заставят киевский режим отступать из очередных городов ради того, чтобы удерживать оборонительные линии.
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