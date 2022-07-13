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Постановление о снятии ковидных ограничений подписал губернатор Андрей Травников

Постановление о снятии ковидных ограничений подписал губернатор Андрей Травников

Предложения о снятии ограничений, одобренные на заседании правительства 11 июля, были подготовлены в связи с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации и рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора.

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