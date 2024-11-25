Ученые выяснили, как одиночество влияет на работу головного мозга

Длительное одиночество связано с различными психическими расстройствами.Исследователи из Колумбийского университета в Нью-Йорке пришли к выводу, что чувство одиночества влияет на нейронную активность и выражается в том, как люди говорят о знаменитостях или известных вещах.
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