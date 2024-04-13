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Tesla вдвое снизила цену на месячную подписку на автопилот FSD

Tesla вдвое снизила цену на месячную подписку на автопилот FSD

Компания Tesla резко снизила стоимость месячной подписки на автопилот FSD для своих авто.  Если ранее такая подписка обходилась в 200 долларов в месяц, что весьма немало, даже с учётом цен на сами автомобили Tesla, то теперь речь о 100 долларах.

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