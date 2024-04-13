Tesla вдвое снизила цену на месячную подписку на автопилот FSD

Компания Tesla резко снизила стоимость месячной подписки на автопилот FSD для своих авто. Если ранее такая подписка обходилась в 200 долларов в месяц, что весьма немало, даже с учётом цен на сами автомобили Tesla, то теперь речь о 100 долларах.
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