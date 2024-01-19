Конгресс США принял резолюцию по временному финансированию правительства

Палата представителей конгресса США в четверг по местному времени приняла временную резолюцию по предотвращению остановки работы американского правительства (шатдауна) менее чем за двое суток до предстоящего шатдауна, следует из трансляции голосования.
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