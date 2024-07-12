Место безумного Байдена может занять еще более глупый кандидат: США в отчаянии ищут замену президенту

Несмотря на то, что верхушка партии пока в основном демонстрирует показную лояльность своему лидеру, трещины в некогда цельном монолите становятся все шире EAST NEWS Провальные для Джо Байдена дебаты с Дональдом Трампом и его последующие невнятные, на уровне стариковского бреда, заявления вызвали «прорыв плотины» в рядах американских демократов.