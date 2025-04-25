Делегация МВД России приняла участие в международной научно-практической конференции, которая состоялась в Баку

Делегация МВД России, возглавляемая начальником ЭКЦ МВД России генерал-лейтенантом полиции Вадимом Казьминым, посетила Баку для участия в международной научно-практической конференции под эгидой Совета министров внутренних дел государств – участников СНГ организованной Министерством внутренних дел Республики Азербайджан совместно с Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ.